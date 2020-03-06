Beşiktaş, Vodafone Park'ta hata istemiyor! İddaa oynayanların %61'den fazlası...

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BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ



Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.



İyileşme sürecindeki Dorukhan Toköz ile sağ üst arka adelesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor.



Lens'in sağ beke geçmesi, ilk 11'de ise Diaby'nin oynaması bekleniyor.



Ankaragücü ise Sivasspor'a evinde 3-0 kaybetmiş ve kümede kalma yolunda büyük bir yara almıştı.



Kırmızı kart gören Milos Stanojevic'in yerine orta alanda muhtemelen Ricardo Faty oynayacaktır.



TD Mustafa Reşit Akçay'ın hücumun en ilerisinde Dever Orgill, arkasında ise Gerson Rodrigues ile başlaması şaşırtıcı olmaz.



Beşiktaş, Ankaragücü'nü İstanbul'da konuk ettiği son 30 Süper Lig maçının 29'unu ve son 11 karşılaşmanın tamamını kazandı.



Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin- Prince Boateng, Vodafone Park'ta oynadığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı.



Üyelerin %61'den fazlası siyah-beyazlıların Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırmasını bekliyor.



Boateng'in oğlu Beşiktaş antrenmanına katılmış ve renkli görüntüler ortaya çıkmıştı



