Beşiktaş, Vodafone Park'ta hata istemiyor! İddaa oynayanların %61'den fazlası... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Vodafone Park'ta hata istemiyor! İddaa oynayanların %61'den fazlası... - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Vodafone Park'ta hata istemiyor! İddaa oynayanların %61'den fazlası...

24 dakika önce

Bu bir ilandırBEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜAlanyaspor deplasmanında 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta hata istemiyor! İddaa oynayanların %61'den fazlası..., System.String[]

Bu bir ilandır


BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ


Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.


İyileşme sürecindeki Dorukhan Toköz ile sağ üst arka adelesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor.


Lens'in sağ beke geçmesi, ilk 11'de ise Diaby'nin oynaması bekleniyor.


Ankaragücü ise Sivasspor'a evinde 3-0 kaybetmiş ve kümede kalma yolunda büyük bir yara almıştı.


Kırmızı kart gören Milos Stanojevic'in yerine orta alanda muhtemelen Ricardo Faty oynayacaktır.


TD Mustafa Reşit Akçay'ın hücumun en ilerisinde Dever Orgill, arkasında ise Gerson Rodrigues ile başlaması şaşırtıcı olmaz.


Beşiktaş, Ankaragücü'nü İstanbul'da konuk ettiği son 30 Süper Lig maçının 29'unu ve son 11 karşılaşmanın tamamını kazandı.


Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin- Prince Boateng, Vodafone Park'ta oynadığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı.


Üyelerin %61'den fazlası siyah-beyazlıların Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırmasını bekliyor.


Boateng'in oğlu Beşiktaş antrenmanına katılmış ve renkli görüntüler ortaya çıkmıştı


Aytemiz Alanyaspor, Vodafone Park, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İlber Ortaylı, Beşiktaş anısını anlattı: Sokakta şampiyonluk kutladım
Kimliği belirsiz kişiler, Aytemiz Alanyaspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenledi Hakemi iten Gelson Martins, 6 ay men cezası aldı A Spor'da Serkan Korkmaz ile yollar ayrıldı

Son Dakika Haberleri
08:19 MESAM'da sular durulmuyor
08:19 Beethoven'a saygı duruşu
08:01 Mucize Doktor'un 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa, hastaneden kovuluyor mu?
07:59 Hadise isyan etti: İnsan var insanlık yok!
07:59 Darülbedayi kadınlara emanet

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 08:24:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Vodafone Park'ta hata istemiyor! İddaa oynayanların %61'den fazlası... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]