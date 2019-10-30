Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı tek golle devirdi
Son Dakika Spor Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı tek golle devirdi

Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı tek golle devirdi

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, Vofadone Park'ta oynanan karşılaşmada Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı tek golle devirdi, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.


Sarı-kırmızılı takım, Vofadone Park'ta oynanan karşılaşmada Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

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Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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