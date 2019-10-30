Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı tek golle devirdi

Galatasaray , Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Beşiktaş 'a 1-0 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi:

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Douglas idmana katılmadı

Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu