Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı tek golle devirdi
1 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, Vofadone Park'ta oynanan karşılaşmada Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Vofadone Park'ta oynanan karşılaşmada Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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