Beşiktaş, Vodafone Park'taki 300. golünü attı - Son Dakika

Beşiktaş, Vodafone Park'taki 300. golünü attı

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta uzatma dakikalarında Montero'nun attığı gol, siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park'taki 300. golü oldu.

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta uzatma dakikalarında Montero'nun attığı gol, siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park'taki 300. golü oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlıların tek sayısı uzatma dakikalarında Montero'dan geldi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Pjanic'in ortasında ceza sahasında yükselerek kafayı vuran Montero farkı 1'e indirirken bu gol siyah-beyazlılar için yeterli olmadı. Montero'nun attığı gol, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin, Vodafone Park'ın açılışından bu yana iç sahada kaydettiği 300. gol oldu. (Bozhan Memiş/İHA)

Son Dakika

Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı

Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu

Tepki çeken "semazen" temalı yarı çıplak dans gösterisine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama