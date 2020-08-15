Beşiktaş, Welinton'u ikna etti!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını ısrarla istediği Welinton'u ikna etmeyi başardı.

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kısa süre önce yapılan görüşmede, "Devre arasında Fenerbahçe beni istemiş, senelik de 1.5 milyon euro önermişti" diyerek Beşiktaş'ın yaptığı 650 bin euro'luk teklifi reddetmişti. Ancak Kartal, transferi kendi istediği şartlarda sonuçlandırdı.

Siyah-beyazlılar Welington konusunda çok fazla açılmadı. Brezilyalı oyuncuya 200 bin euro daha zam yaptı ve 850 bin euro'ya işi bitirdi. Brezilyalı oyuncunun da çok daha fazla şansı kalmadığı için Beşiktaş'a 'evet' dediği ifade edildi.

Yönetim, aynı bölgede görev yapan Enzo Roco ve Isimat Mirin ile yollarını ayırmak için, hem oyuncular hem de menajerleriyle iki gündür görüşmelerini devam ettiriyor. (Fotomaç)