Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta gündemde golcü transferi var. Siyah-beyazlıların forvet aradığını bilen menajerler ise kulübe her gün yeni bir oyunu sunuyor. Son olarak Real Socieadad forması giyen Willian Jose, temsilcileri tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Hürriyet'in haberine göre; İstanbul'a gelerek kulüpte Başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile görüşen menajerler geçen sezonun 2. yarısını Wolverhampton'da geçiren oyuncunun 2,5 milyon euroya gelmeye hazır olduğunu, kulübünün de bonservis için 6 milyon euro talep ettiğini belirttiler. Çebi bonservis için 3 milyon euro verebileceklerini iletti. Bu talebe yanıt için Brezilyalı futbolcunun temsilcilerine 3 gün süre verildiği de öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Willian Jose için kesenin ağzını açtı! Ahmet Nur Çebi'den 3 milyon euroluk teklif - Son Dakika Spor