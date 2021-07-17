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Beşiktaş Willian Jose için kesenin ağzını açtı! Ahmet Nur Çebi'den 3 milyon euroluk teklif - Son Dakika

Beşiktaş Willian Jose için kesenin ağzını açtı! Ahmet Nur Çebi'den 3 milyon euroluk teklif

17.07.2021 15:09

Yeni sezona hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta golcü transferi girişimleri son sürat devam ediyor. Diego Costa transferin de yol katetmeye çalışan siyah-beyazlılara, menajerler aracılığıyla Real Sociedad'ın forveti Willian Jose önerildi. Kulübün futbolcu için 6 milyon euro istediği ancak Ahmet Nur Çebi'nin 3 milyon euro teklif götürdüğü kaydedilirken, Çebi'nin futbolcunun temsilcilerine düşünmeleri için 3 gün süre verdiği öğrenildi.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta gündemde golcü transferi var. Siyah-beyazlıların forvet aradığını bilen menajerler ise kulübe her gün yeni bir oyunu sunuyor. Son olarak Real Socieadad forması giyen Willian Jose, temsilcileri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

REAL SOCIEDAD 6 MİLYON EURO İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul'a gelerek kulüpte Başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile görüşen menajerler geçen sezonun 2. yarısını Wolverhampton'da geçiren oyuncunun 2,5 milyon euroya gelmeye hazır olduğunu, kulübünün de bonservis için 6 milyon euro talep ettiğini belirttiler. Çebi bonservis için 3 milyon euro verebileceklerini iletti. Bu talebe yanıt için Brezilyalı futbolcunun temsilcilerine 3 gün süre verildiği de öğrenildi.

Beşiktaş Willian Jose için kesenin ağzını açtı! Ahmet Nur Çebi'den 3 milyon euroluk teklif

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Son Dakika Spor Beşiktaş Willian Jose için kesenin ağzını açtı! Ahmet Nur Çebi'den 3 milyon euroluk teklif - Son Dakika Spor


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