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Beşiktaş, Wolverhampton hazırlıklarına 4 eksikle başladı

7 saat önce

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Beşiktaş, Wolverhampton hazırlıklarına 4 eksikle başladı, System.String[]

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.


Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve kanat orta şut çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Dünkü Kasımpaşa maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon yaptığı çalışmaya tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Kartal Kayra Yılmaz ile Georges N'Koudou katılmadı.


Victor Ruiz'e ise sahada özel program uygulandı. Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarını 11 Aralık Çarşamba günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla İngiltere'ye gidecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, TSİ 22.30'da maçın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek.


Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:02 
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