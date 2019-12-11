Beşiktaş, Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, hazıklıklarını İstanbul'da tamamladı.

Beşiktaş, Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, hazıklıklarını İstanbul'da tamamladı.


Yarın Wolverhampton deplasmanında Avrupa Ligi'ndeki son maçına çıkacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Diğer karşılaşmaların aksine, seyahatin uzun sürecek olması nedeniyle hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan siyah-beyazlılar, yolculuğa ise antrenmandan sonra başlayacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen çalışmaya Burak Yılmaz ve Atiba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Douglas katılmadı. Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.


Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesinde yönetici Kemal Erdoğan ile saha içerisinde kısa bir sohbet etti. Düz koşuyla başlayan çalışma, ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcuların keyifli görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Vida'nın takım arkadaşlarına yaptığı şakalar, futbolcuları güldürdü. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapıldı.


Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, bugün 16.00'da İngiltere'ye gidecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Mohamed Elneny, İngiltere saatiyle 19.00'da Molineux Stadı'nda basın toplantısında soruları yanıtlayacak. - İSTANBUL

İstanbul, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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