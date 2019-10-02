Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır
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Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır

36 dakika önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Wolverhampton takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Wolverhampton takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın basın açık bölümünde siyah-beyazlılar, koşu ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Tam kadro antrenmana çıkan siyah-beyazlı takım, basına kapalı bölümde ise taktik program üzerinde durdu.

Orman ve yöneticilerden destek

Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile yöneticiler de izledi.

Orman'ın yanı sıra yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican ve Deniz Atalay idmanı takip etti.

Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır

İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:47 Kaynak: AA
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