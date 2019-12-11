Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır

İSTANBUL DHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun son haftasında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Öte yandan Siyah-beyazlı çalıştırıcı Abdullah Avcı, Enzo Roco ile idman öncesi kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takım, basın mensuplarına 15 dakikası açık olan bölümde istasyon ve koşu çalışmaları yaparken, basına kapalı bölümde ise maçın taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde maç için İngiltere'ye gidecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ve Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny, TSİ 22.30'da karşılaşmanın oynanacağı Molineux Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği 18 kişilik maç kadrosu şöyle;

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby