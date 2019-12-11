Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır

6 saat önce

İSTANBUL DHABeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun son haftasında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır, System.String[]

İSTANBUL  DHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun son haftasında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmana yarınki mücadelenin kadrosuna alınmayan Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson katılmadı. Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz da sakatlıkları denediyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Siyah-beyazlı çalıştırıcı Abdullah Avcı, Enzo Roco ile idman öncesi kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takım, basın mensuplarına 15 dakikası açık olan bölümde istasyon ve koşu çalışmaları yaparken, basına kapalı bölümde ise maçın taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde maç için İngiltere'ye gidecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ve Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny, TSİ 22.30'da karşılaşmanın oynanacağı Molineux Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği 18 kişilik maç kadrosu şöyle;

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby


İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu
Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede

Son Dakika Haberleri
19:45 Club Brugge'den PSG-Galatasaray maçı için mesaj! - Spor
19:42 Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Bize şu anda yüreği ile oynayacak oyuncular lazım" - Spor
19:35 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı - Spor
19:32 Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Spor
19:30 Roma'nın hocası Fonseca açıkladı! Cengiz Ünder... - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
17:44 Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! - Spor
17:22 Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:47:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]