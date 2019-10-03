Beşiktaş - Wolverhampton maçından kareler -1-
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- Beşiktaş - Wolverhampton maçından kareler İSTANBUL - Beşiktaş - Wolverhampton maçından kareler.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
- Beşiktaş - Wolverhampton maçından kareler
İSTANBUL - Beşiktaş - Wolverhampton maçından kareler
Beşiktaş son dakikada gol yiyince taraftarlar çıldırdı! Beşiktaş'ın yediği gol sonrası Vodafone Park'ta bir taraftar kalp krizi geçirdi! Abdullah Avcı, taraftarın istifa tezahüratlarına cevap verdi: Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz! Abdullah Avcı'dan Şenol Güneş'e gönderme!