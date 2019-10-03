Beşiktaş - Wolverhampton maçından kareler -2-
16 dakika önce
- Beşiktaş - Wolverhampton maçından kareler İSTANBUL - Beşiktaş - Wolverhampton maçından kareler.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
- Beşiktaş - Wolverhampton maçından kareler
İSTANBUL - Beşiktaş - Wolverhampton maçından kareler
Beşiktaş'ta Güven Yalçın, oyuna devam edemedi! Beşiktaş son dakikada gol yiyince taraftarlar çıldırdı! Beşiktaş'ın yediği gol sonrası Vodafone Park'ta bir taraftar kalp krizi geçirdi! Abdullah Avcı, taraftarın istifa tezahüratlarına cevap verdi: Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz!