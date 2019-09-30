Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Wolverhampton maçını Avusturyalı Lechner yönetecek
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Beşiktaş-Wolverhampton maçını Avusturyalı Lechner yönetecek

1 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek.

Beşiktaş-Wolverhampton maçını Avusturyalı Lechner yönetecek, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.

İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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