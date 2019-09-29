Beşiktaş Wolverhampton maçının bilet filyatları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'na Slovan Bratislava deplasmanında aldığı 4-2'lik mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, gruptaki ikinci mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı konuk edecek.



Perşembe günü saat 19.55'te Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşma için bilet satışına yarın saat 11.00'de başlanacak.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında olacak.



Beşiktaş-Wolverhampton arasında oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:



1. Kategori 265TL



2. Kategori 250TL



3. Kategori 225TL



4. Kategori 215TL



5. Kategori 180TL



6. Kategori 165TL



7. Kategori 110TL



8. Kategori 100TL



VIP: 750TL



1903 A-E: 750TL



1903 B-D: 825TL



1903 C: 875TL



