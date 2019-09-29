Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Wolverhampton maçının bilet filyatları belli oldu
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Beşiktaş Wolverhampton maçının bilet filyatları belli oldu

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'na Slovan Bratislava deplasmanında aldığı 4-2'lik mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, gruptaki ikinci mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı konuk edecek.

Beşiktaş Wolverhampton maçının bilet filyatları belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'na Slovan Bratislava deplasmanında aldığı 4-2'lik mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, gruptaki ikinci mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı konuk edecek.


Perşembe günü saat 19.55'te Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşma için bilet satışına yarın saat 11.00'de başlanacak.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında olacak.


Beşiktaş-Wolverhampton arasında oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:


1. Kategori 265TL


2. Kategori 250TL


3. Kategori 225TL


4. Kategori 215TL


5. Kategori 180TL


6. Kategori 165TL


7. Kategori 110TL


8. Kategori 100TL


VIP: 750TL


1903 A-E: 750TL


1903 B-D: 825TL


1903 C: 875TL


Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:51 
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