Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın, yarın satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:

1. kategori: 265 lira

2. kategori: 250 lira

3. kategori: 225 lira

4. kategori: 215 lira

5. kategori: 180 lira

6. kategori: 165 lira

7. kategori: 110 lira

8. kategori: 100 lira

VIP: 750 lira

1903 A-E: 750 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 C: 875 lira