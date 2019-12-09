Beşiktaş, Wolverhampton maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş, ara vermeden UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda Kasımpaşa karşısında görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmana tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Kartal Kayra Yılmaz ile Georges-Kevin N'Koudou katılmadı. Victor Ruiz'e ise sahada özel program uygulandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol ile kanat orta şut çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton maçı hazırlıklarını 11 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak. Beşiktaş, aynı gün özel uçakla İngiltere'ye gidecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, TSİ 22.30'da maçın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek.