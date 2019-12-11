Beşiktaş, Wolves'a konuk olacak! Avcı'dan rotasyon bekleniyor...

Molineux Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.



Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçını yitiren, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyah-beyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor.



Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.



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