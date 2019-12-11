Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Wolves'a konuk olacak! Avcı'dan rotasyon bekleniyor...
Son Dakika Spor Beşiktaş, Wolves'a konuk olacak! Avcı'dan rotasyon bekleniyor... - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Wolves'a konuk olacak! Avcı'dan rotasyon bekleniyor...

6 saat önce

Molineux Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Beşiktaş, Wolves'a konuk olacak! Avcı'dan rotasyon bekleniyor..., System.String[]

Molineux Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.


Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçını yitiren, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyah-beyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor.


Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti.


Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, MevzuBahis'in yeni bölümünde günün öne çıkan maçlarını masaya yatırdı...


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Bratislava, Beşiktaş, Letonya, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:14 
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