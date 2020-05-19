Beşiktaş yabancılara kavuştu, sırada test günü var - Son Dakika

Beşiktaş yabancılara kavuştu, sırada test günü var

Beşiktaş'ta yurt dışından dönüşte karantinaya alınan Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou 14 gün kaldıkları yurttan ayrıldı.

Beşiktaş yabancılara kavuştu, sırada test günü var, System.String[]

Beşiktaş'ta yurt dışından dönüşte karantinaya alınan Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou 14 gün kaldıkları yurttan ayrıldı. Koronavirüs sebebiyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından kulüplerinden izin alarak ülkelerine giden futbolcular, idmanların başlamasının ardından Türkiye'ye dönüş yaparken Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou sürenin tamamlanmasının ardından yurttan ayrıldı.


BUGÜN TEST GÜNÜ


Bu arada Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın, ekibi ve oyuncularına bugün tesislerde Kovid-19 testi yapılacak. Siyah beyazlı takımın antrenmanları testin sonuçlarına göre askıyla alınacak.


Bu arada dün karantinadan çıkan Boateng, N'Koudou, Ruiz, Ljajic ve Lens de bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde testinden geçirilecek ve bu oyuncularla ilgili de kesin karar verilecek.


Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 07:54 

Son Dakika Spor Beşiktaş yabancılara kavuştu, sırada test günü var - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı         
07:59
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir         
07:52
23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
07:17
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum         
00:53
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı         
00:35
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti         
00:07
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı         
00:06
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı         
00:04
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün         
23:50
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı         
23:23
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır         
23:08
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor         
22:45
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı         
22:06
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı         
21:56
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı         
21:53
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek         
21:47
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı         
21:28
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi         
21:01
Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı         
20:38
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak         
20:32
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti         
20:14
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi         
20:02
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak 19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak         
19:57
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi         
19:32
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak         
19:12
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti         
18:35
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak         
18:10
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı         
18:02
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 08:14:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş yabancılara kavuştu, sırada test günü var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]