Son Dakika Haberleri: Beşiktaş yağmur altında çalıştı! Burak, Vida, Atiba yok...
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Beşiktaş yağmur altında çalıştı! Burak, Vida, Atiba yok...

1 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Beşiktaş yağmur altında çalıştı! Burak, Vida, Atiba yok..., System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Yağmur altında gerçekleştirilen idman, pas, top kapma ve taktik programların yer aldığı çalışmalarla devam etti.


Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.


İdmana Burak Yılmaz, Domagoj Vida ve Atiba Hutchinson katılmadı. Enzo Roco ise takımdan ayrı koşu yaptı.


Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:43 
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