Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı - Son Dakika

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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı
6 saat önce
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:05 Kaynak: İHA
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