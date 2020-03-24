Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. - Son Dakika Spor

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

27 dakika önce

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı., System.String[]

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. - İSTANBUL

Çağdaş Atan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:07 Kaynak: İHA

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