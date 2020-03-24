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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
27 dakika önce
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:07 Kaynak: İHA
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