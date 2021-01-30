Beşiktaş, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak - Son Dakika

Beşiktaş, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

30.01.2021 10:11
Beşiktaş, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak, System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin ilk yarısında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Beşiktaş 44 puanla 21 haftalık periyodu lider tamamlamıştı.

Dokuz galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde ilk yarıyı 33 puanla 6. sırada bitirmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.

Abdullah Avcı eski takımına karşı

Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.

Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilmişti.

Ligde 9 maçtır yenilmiyor

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisine sahip.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve bir beraberlikle 25 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1), Göztepe'yi (2-1) yendi.

Beşiktaş, 9 maçlık yenilmezlik serisinde 26 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Vida, Mensah ve Ghezzal sınırda

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Trabzonspor maçında da kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Gökhan Töre sakat

Beşiktaş'ta uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşen ve Göztepe maçında Aboubakar'ın galibiyeti getirdiği golü öncesi verdiği pasla 3 puanın kazanılmasında kritik rol oynayan Gökhan Töre, yarınki maçta takımdan ayrı kalacak.

Hafta içi yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan siyah-beyazlı oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor


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