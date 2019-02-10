Beşiktaş, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
ile karşılaşacak Beşiktaş
, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan Bursaspor
ile dün oynanan lig maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.
Beşiktaşlı futbolcular, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına 12 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:04 Kaynak: AA
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