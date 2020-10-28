Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas ve dar alanda oyun kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

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