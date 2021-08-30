Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Isınma hareketleriyle başlayıp pas organizasyonuyla devam eden idmanın, orta ve şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda olan futbolcuların yer almadığı belirtildi.

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