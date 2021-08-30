Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda olan futbolcuların yer almadığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayıp pas organizasyonuyla devam eden idmanın, orta ve şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla tamamlandığı aktarıldı.
Antrenmanda önce siyah-beyazlıların Türk bayrağı etrafında toplanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı kaydedildi.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
Kaynak: AA
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