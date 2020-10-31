Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor ile Süper Lig maçı oynayacak. - İSTANBUL