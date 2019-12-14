Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile ikinci başkan Adnan Dalgakıran takımla bir araya geldi.

Tedavi süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı antrenmanda, taktik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı oyuncular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:42 Kaynak: AA
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