Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır
31.10.2020 19:18
Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor
'u konuk edecek Beşiktaş
, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.Öte yandan siyah-beyazlı ekipte, yarınki maçın kadrosu da belli oldu. Sakatlığı devam eden Gökhan Töre, maç kadrosuna dahil edilmedi
- İstanbul
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