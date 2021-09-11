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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar

11.09.2021 22:08
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 10'a yükseltti.

Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 10'a yükseltti.

İlk 10 dakikada Michy Batshuayi ve Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, ilk yarı bu sonuçla bitirdi. 52. dakikada Batshuayi'nin ilginç golü ise karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Beşiktaş kalesini gole kapattı

Siyah-beyazlı ekip sezonun dördüncü maçını da gol yemeden tamamladı.

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden ve ikinci haftada Gaziantep ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor'u da 3-0'la geçen siyah-beyazlılar böylelikle yeni sezonun geride kalan 4 haftasında henüz gol üzüntüsü yaşamadı. Yeni Malatyaspor'un ikinci yarıdaki bir şutu ise direkten döndü.

Batshuayi ve Pjanic'ten siftah

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan ancak gol atamayan Batshuayi, Yeni Malatyaspor karşısında takımını 7. dakikada 1-0 öne geçiren ilk golü kaydetti.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Batshuayi ilginç bir golle müsabakadaki ikinci golüne imza attı.

Kendisine gönderilen geri pası uzaklaştırmak için ceza sahası önüne gelen Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu'nun vurduğu top Batshuayi'ye çarparak boş kaleye girdi.

Yeni transfer Miralem Pjanic de ilk maçında Batshuayi'ye golün pasını vererek gol sevincine ortak oldu ve ilk gol pasını verdi.

Sakatlanan Vida maçı tamamlayamadı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Domagoj Vida, mücadelenin 20. dakikasında oyundan alındı.

Bir pozisyonda yerde kalan ve bir süre tedavisi saha dışında devam ettikten sonra birkaç dakika daha oyuna devam eden Vida, mücadelenin 20. dakikasında topu dışarı atarak değişiklik yapılması gerektiğini işaret etti. Teknik direktör Sergen Yalçın, Vida'nın yerine Welinton'ı sahaya sürdü.

Alex Teixeira yine sakatlandı

Beşiktaş formasıyla ilk kez geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sahaya çıkan ve mücadelenin ardından sakatlandığı açıklanan Alex Teixeira, Yeni Malatyaspor maçında da sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında oyundan alınan Brezilyalı futbolcunun yerine bir başka yeni transfer Can Bozdoğan oyuna girdi.

20 yaşındaki Can Bozdoğan da bu akşam ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan bir başka isim oldu.

N'Koudou da sakatlar kervanında

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünü atan N'Koudou da Vida ve Teixeira gibi sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamayan isimler arasında yer aldı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında kendini yere bırakan siyah-beyazlı futbolcu, oyundan alınırken yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

Galibiyet üçlüsü Pjanic'ten

Maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolcular galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Son düdüğün ardından tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular 3 puanın sevincini taraftarlarla paylaşırken üçlü adı verilen tezahüratı yeni transfer Pjanic başlattı.

Beşiktaşlı taraftarlar maç içinde de zaman zaman teknik direktör Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulundu. Sergen Yalçın, maçın bitmesinin ardından uzun süre kendisini tribünlere çağıran taraftarları kıramadı ve soyunma odasından dönerek tribünleri selamladı ve tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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