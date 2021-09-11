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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın (1) - Son Dakika

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın (1)

11.09.2021 23:19

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Vodafone Park'ta 3-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, ev sahibi oldukları maçlarda puan kaybetmek istemediklerini belirterek, "Kendi sahamızda fire vermek istemiyoruz. Ne olursa olsun iç sahadaki maçları kazanmak istiyoruz. Milli maç dönüşleri her zaman zor oluyor. Bazı oyuncularımız çok uzak yoldan geliyorlar. Atiba ve Larin gibi. İkisi de kadroya alamadık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Artık bütün konsantrasyonumuz çarşamba günü oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında olacak. Umarım hem Türkiye hem de Beşiktaş için iyi bir serüven olur." diye konuştu.

Sergen Yalçın, ilk maçına çıkan yeni transferleri Miralem Pjanic'in kaliteli bir futbolcu olduğunu anlatarak, "Doğal olarak bir alışma süreci olacak. Başka bir takımdan geliyor, başka bir şehre geliyor, başka bir oyuncu grubunun içine geliyor, başka bir oyuna geliyor. Sonuçta yabancı olduğu bir işi yapmıyor, futbol oynuyor. Alışır. Bugün de ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu görmüşsünüzdür. Çok kaliteli bir ayak, akıllı bir oyuncu. Çok önemli bir transfer. Batshuayi de öyle." ifadelerini kullandı.

Maçta Alex Teixeira'nın sakatlığının nüksettiğini açıklayan Sergen Yalçın, "Alex'in sakatlığı bizi üzdü. Sakatlığı nüksetti. Umarım onun için uzun bir sıkıntı olmaz. Çünkü gerçekten değerli bir oyuncu. Aldığımız oyuncular, diğer oyuncularımızla güzel bir birliktelik yakaladı. Umarım bundan sonraki süreç hepsi için iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın, sakatlanan Alex Teixeira'nın yerine oyuna dahil olan yeni transfer Can Bozdoğan'ın genç bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Fizik olarak iyi, oyun anlamında da yavaş yavaş güçlenecek. Biz onu kullana kullana seviyesini yükseltmeyi düşünüyoruz. Kimi nerede kullanacağımıza şimdi karar veremeyiz ama mutlaka onu bir yerde değerlendireceğiz. Umarım o da ona vereceğimiz bu şansı iyi kullanır." şeklinde görüş belirtti.

Yalçın, bir soru üzerine yenilenen saha zeminin kötü olmadığını ve ilerleyen günlerde daha da oturacağını dile getirdi.

"Üçüncü bölgede savunma yapıyoruz"

Sergen Yalçın, Süper Lig'de oynadıkları 4 maçta da kalelerini golle kapattıklarını anlatarak, "İşin savunma boyutu bizim için çok değerli. Önde oynadığımız için savunmayı da önde yapıyoruz. Biz üçüncü bölgede savunma yapıyoruz. Bugün hiç pozisyon vermedik. Bence çok iyi bir oyun oldu. 4 maçta gol yemedik. Neredeyse bu maçların 2-3 tanesinde pozisyon vermedik. Bu da bizim için çok önemli. Demek ki kendimizi daha da geliştiriyoruz." dedi.

Yalçın, Michy Batshuayi'den bu sezon kaç gol beklediğine yönelik soruya, "Kaç atacağını bilemem ama işi gol atmak. Beşiktaş gibi bir takımda santrfor oynuyorsan gol atarsın zaten. Bu kadar önde oynayan bir takımda herhalde bir 15-20 gol atar diye düşünüyorum. Bilmiyorum belki 10, belki de 30 atar." cevabını verdi.

Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Alman ekibi Borussia Dortmund'un maçlarını takip ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Borussia Dortmund iyi bir takım. Ofansif hattı güçlü olan bir takım. Ancak dönüşünde de bir o kadar sıkıntı yaşayan bir takım. Hücuma çok iyi çıkıyorlar ama dönemiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne çok alışık bir takım. Biz kendi hazırlığımızı yapacağız ve alınabilecek en iyi sonucu almaya çalışacağız. Umarım ülkemiz ve Beşiktaş adına iyi bir başlangıç olur. Özellikle oyun anlamında bizi tatmin etmesi gerekir. Skor en son bakacağımız iş. Önce oyuna bakacağız, sonra skora bakarız."

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın (1)
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın (1)
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın (1)
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın (1)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın (1) - Son Dakika
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