Beşiktaş, Yeni Malatyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor
ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve istasyon koşuları ile başladığı bildirildi.
Dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idmanda, taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldığı kaydedildi.
Antrenmanın tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya gidecek.