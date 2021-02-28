Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü - Son Dakika

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü

28.02.2021 14:40
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'de salı günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de salı günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynanırken, antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.

-İHA-

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü - Son Dakika Spor


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