Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ile tamamladı.

Beşiktaş'ta sözleşmesi yenilenen Atiba Hutchinson da takımın bu akşamki çalışmasında yer aldı.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.