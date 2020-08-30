Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı.
İdman, topla dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.
Beşiktaşlı oyuncular, antrenman öncesi Türk bayrağı etrafında bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:49 - Kaynak: AA
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