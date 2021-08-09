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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

09.08.2021 21:15
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, yeni sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş, yeni sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

İdman, koşu, istasyon ve açma-germe çalışmasıyla başladı. 5'e 2, dar alanda oyun ile kontrol pas çalışmaları ve minik kale maçla süren antrenman, yarım sahada üç takım halinde yapılan turnuvayla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Sergen Yalçın, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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