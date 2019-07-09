Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, yeni sezona hazırlanıyor
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Beşiktaş, yeni sezona hazırlanıyor

38 dakika önce

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci antrenmanını Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptı.

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci antrenmanını Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptı.
Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, minik kale maç ve alan savunmasının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam saha taktik maçı ile sona erdi.
Antrenmana izinli olan Gary Medel ve Atiba Hutchinson ile ameliyat olan Burak Yılmaz katılmadı.
Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:55 Kaynak: DHA
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