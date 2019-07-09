Beşiktaş, yeni sezona hazırlanıyor
38 dakika önce
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci antrenmanını Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:55 Kaynak: DHA
, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci antrenmanını Riva Hasan Doğan
Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptı.
Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, minik kale maç ve alan savunmasının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam saha taktik maçı ile sona erdi.
Antrenmana izinli olan Gary Medel
ve Atiba Hutchinson
ile ameliyat olan Burak Yılmaz
katılmadı.
Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
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