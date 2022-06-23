Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Fenerbahçeli eski şampiyonu kadrosuna kattı

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The Turkish Championship League 2022 Summer sezonunda siyah-beyazlılar ile bir kez daha mücadele edecek League of Legends oyuncusu Beşiktaş Esports'a geri döndü.

BEŞİKTAŞ ESPORTS YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

TCL 2022 Summer'da mücadele edecek Beşiktaş Esports'un League of legends kadrosuna bir yeni isim daha katıldı. Kasım 2021'de Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Emray Kurt, bir dönemlik aradan sonra tekrardan siyah-beyazlıların kadrosuna katıldı.

"YUVAYA YENİDEN DÖNDÜ"

Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "O yuvaya yeniden döndü! Emray "Robin" Kurt artık League of Legends takımızın Ormancı rolünü üstlenecek, aramıza tekrardan hoş geldin Emray!" sözlerine yer vererek yeni transferini taraftarlara duyurdu.

FENERBAHÇE MACERASI

Espor kariyerine BAU Esports ile 2016 yılında başlayan Emray Kurt, Ocak 2019 tarihinde Fenerbahçe Espor'un akademi takımına katıldı. Fenerbahçe Akademi takımı ile Turkey Academy 2019 Winter'da ve playofflarında şampiyonluk yaşayan Kurt, iki ay sonra ise Beşiktaş Esports takımına transfer oldu.

LİGDE ALTINCI SIRADA

TCL 2022 Summer liderlik tablosunda altıncı sırada yer alan Beşiktaş Esports, dördüncü haftayı 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile kapattı. Beşiktaş'ın bir sonraki League of Legends maçı ise 25 Haziran Cumartesi günü Galaktics'a karşı oynayacak.