Beşiktaş yenilgiyle birlikte Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Kayserispor'da bu sezon 4. kez bir teknik adamla yollar ayrıldı. 3-1'lik Beşiktaş yenilgisinin ardından Hamza Hamzoğlu yönetime istifasını sundu. Sarı-Kırmızılı yönetim ise Hamzaoğlu'nun bu talebini onayladı. Ve sezonun geri kalan 5 haftası için takımın teslim edileceği teknik adam için çalışmalara başlandı.

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Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de 6 maça çıkan Kayserispor, 4 kez berabere kalırken, 2 kez de yenilgi yaşadı. Bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu ile çalışan Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu görevinden ayrılan 4. teknik direktör oldu.