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Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın - Son Dakika

Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın

14.06.2021 10:33

Aboubakar'ın Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşmaya varmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş, Kamerunlu yıldızın yerini daha üst düzey bir golcüyle doldurmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Çin kulübü Jiagnsu ile mukavelesi biten Alex Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşmede prensipte anlaşmaya varsa da maaş konusunda ufak pürüzler kaldı. Teixeira kapıyı 4'ten açarken, 3 milyon euroya kadar düştü. Beşiktaş, 2.2 milyon euro seviyelerinde Brezilyalı ile anlaşmaya çalışıyor.

Sezonu çifte kupayla kapatan Kara Kartal, bu sezon üç kulvarda da önemli hedefler koydu. Aboubakar'la sözleşme uzatamayan Beşiktaş, şampiyon kadrodan Rosier ve Ghezzal'ı elde tutmayı başarıp iskelete sağlam dokunuşlar yapmak istiyor. Forvet için Costa, Dzeko gibi isimlerle yapılan görüşmeler yavaş ilerlerken Alex Teixeira ile olan temaslar olumlu ve süratli ilerledi.

FEDAKARLIK YAPTI

Alex Teixeira ile 1+1 yıllık mukavelede uzlaşmaya varıldı. Çıkacağı maç sayısı ve performansa göre mukavele bir yıl daha otomatik olarak uzayacak. Ancak maddi pürüzler giderilemedi. İlk önce 4 milyon euro isteyen Brezilyalı yıldız, 3 milyon euroya kadar düştü. Beşiktaş ise 2.2 milyon euronun üzerine çıkmıyor. Bu transferin olumlu sonuçlanma ihtimali çok kuvvetli görülüyor.

ABOUBAKAR'IN ÜST VERSİYONU

Teixeira'nın asıl bölgesi on numara. Ancak klasik oyun yöneticilerden değil. Golü koklama ve bitiricilik bakımından özel bir futbolcu ve çift ayaklı. Her iki ayağıyla da isabetli şutlar ve paslar çıkarabiliyor. Teknik kapasite ve top saklama bakımından Aboubakar ile birbirlerine benziyorlar ancak Teixera çok daha üst versiyonu.

Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın

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Son Dakika Spor Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın - Son Dakika Spor


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