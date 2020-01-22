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Beşiktaş Yıldız Kız Futbol Takımı'ndan örnek davranış
6 saat önce
Beşiktaş Yıldız Kız Futbol Takımı, örnek bir davranışa imza attı ve rakibi Sarıyer Maden Gençlikspor sahaya 9 kişi çıkınca kendileri de 2 futbolcusunu kenara alıp 9 kişi ile oynadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
Beşiktaş Yıldız Kız Futbol Takımı, örnek bir davranışa imza attı ve rakibi Sarıyer Maden Gençlikspor sahaya 9 kişi çıkınca kendileri de 2 futbolcusunu kenara alıp 9 kişi ile oynadı.
Beşiktaş Yıldız Kız Futbol Takımı, fair-play örneği sergiledi. Siyah-beyazlı futbolcular, Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ikinci maçında Sarıyer Maden Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye 11 kişi başlayamayan Sarıyer Maden Gençlikspor, sahaya 9 futbolcu ile çıktı. Rakibin maça 2 kişi eksik çıkmasının öğrenen siyah-beyazlılar da müsabakaya 9 kişi başladı.
Karşılaşmayı ise Beşiktaş 12-0'lık skorla kazandı. - İSTANBUL
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