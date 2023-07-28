Beşiktaş Yıldız Parkı'ndaki Tarihi Çadır Köşkü'nde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş Yıldız Parkı'ndaki Tarihi Çadır Köşkü'nde Yangın Çıktı

28.07.2023 07:29

Beşiktaş Yıldız Parkı içinde bulunan tarihi Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Restoran olarak kullanılan köşkün yangın sırasında kapalı olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, köşkte maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ Yıldız Parkı içinde bulunan tarihi Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Restoran olarak kullanılan tarihi köşkün yangın sırasında kapalı olduğu öğrenildi.

Yıldız Parkı içinde bulunan tarihi Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen nedenle saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köşkü saran dumanlara müdahale etti. Restoran olarak kullanılan tarihi köşkün, yangın çıktığı esnada kapalı olduğu öğrenildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, Tarihi Çadır Köşkü'nde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Yıldız Parkı'ndaki Tarihi Çadır Köşkü'nde Yangın Çıktı - Son Dakika
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