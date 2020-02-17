Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'dan Seri'nin penaltı pozisyonuna gönderme - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'dan Seri'nin penaltı pozisyonuna gönderme - Son Dakika Spor

Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'dan Seri'nin penaltı pozisyonuna gönderme

12 dakika önce

Galatasaray'ın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta, Jean-Micheal Seri'nin içinde bulunduğu bir pozisyonda penaltı tartışmaları yaşandı. Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, söz konusu pozisyonla ilgili sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'dan Seri'nin penaltı pozisyonuna gönderme, System.String[]

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı penaltı pozisyonu için paylaşım yaptı.

"VAR DA EDEBİLİYOR YOK DA"

Beşiktaşlı yönetici Twitter'dan paylaşımında, "Eğer bir puan fark ile şampiyon olursan, kasana fazladan 250 milyon lira giriyor. Ligdeki 15 takımın hiç birinin bütçesi bu rakamdan fazla değil. Bir düdük sizi VAR da edebiliyor, yok da." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısının son dakikasında sarı-kırmızılıların 1-0 önde olduğu anda Seri'nin ceza alanında elle oynadığı ve pozisyonun penaltı olduğu yönünde tartışmalar yaşanmıştı.

NOT:Görseller beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Beşiktaş Spor Kulübü, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:05 
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