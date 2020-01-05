Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: "Limitimiz yok ki transfer yapalım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: 'Limitimiz yok ki transfer yapalım' - Son Dakika Spor

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: "Limitimiz yok ki transfer yapalım"

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Beşiktaş'ta, kafile başkanlığı yapan yönetici Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ:

Spor Arena/ İsmail ER - Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Beşiktaş'ta, kafile başkanlığı yapan yönetici Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Mevcut şartlarda transfer imkansız gözükür fakat bir oyuncu transfer etmenin çalışmalarını yapıyoruz" diyen Kocadağ, "Ortada yanlış bir anlaşılma var. 'Yönetim elini cebine atmıyor' diye bir şey yok. Bizim sadece limitimiz kalmadı. Bize transfer etmemizi sağlayacak bir maddi imkan bırakılmamış. Biz bu sorunu çözmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


'Günde 1 milyon lira faiz ödüyoruz'


Emre Kocadağ, harcama limitleri fazla olsa bile yine de transferde dikkatli harcama yapacaklarını dile getirdi. "Bizim çok para harcamak gibi bir lüksümüz yok. Bu kulüp günde 1 milyon TL faiz ödüyor" şeklinde konuşan siyah beyazlı yönetici, sözlerine şöyle devam etti: "Limitimiz yeterli düzeyde olsaydı şunu alırdık, bunu getirdik gibi bir şey söz konusu olamaz. Neye para harcamamız gerekiyorsa ona dikkat etmek zorundayız."


'Gençleri parlatıp satmak istiyoruz'


Siyah beyazlı kulübün artık transfer politikasının değiştiğini dile getiren Emre Kocadağ, bundan böyle genç yeteneklere daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi. "Bizim transferdeki önceliklerimiz artık genç yetenekler. Bu nedenle scout sistemine dayalı transferlerimiz olsun diye çalışıyoruz" diyen Kocadağ, "Genç isimleri alarak parlatıp satmak istiyoruz. Bu şekilde yaparsak, kulübün borcunu aşağıya çekebiliriz. Fakat bunlar biraz zaman isteyen işler" diye konuştu.


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Emre Kocadağ, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:34 
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