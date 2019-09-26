Beşiktaş Yönetim Kurulu, 13 Ekim'de olağanüstü kongre kararı aldı.
1 saat önce
Beşiktaş Yönetim Kurulu, 13 Ekim'de olağanüstü kongre kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:12 Kaynak: İHA
Beşiktaş Yönetim Kurulu, 13 Ekim'de olağanüstü kongre kararı aldı. - İSTANBUL
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