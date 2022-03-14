Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi - Son Dakika
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Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi

14.03.2022 19:44

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri stada geldi.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri stada geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim de tam kadro olarak stadyumdaki yerini aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları tam kadro olarak Nef Stadyumu'na gelirken, siyah-beyazlı yönetimi Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Sefada ve Özgür Kalelioğlu'nun yanı sır Sportif A.Ş. Yöneticisi Nihat Kırmızı karşıladı.

(Bozhan Memiş - Samet Yalçın/İHA)

Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi
Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi
Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi

YORUMLAR
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Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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