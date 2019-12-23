Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek - Son Dakika Spor

Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek

6 saat önce

Fenerbahçe deplasmanında 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetimden Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek geldi.

Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek, System.String[]

Fenerbahçe deplasmanında 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetimden Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek geldi. Maçın hakemini hedef alan siyah-beyazlılar, yenilginin faturasını Cüneyt Çakır ve hakemlere çıkardı.


Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, hakemleri hedef alırken Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek oldu. Karşılaşmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde toplanan siyah-beyazlı idareciler, maçta yaşanan hakem hatalarına dikkat çekerek, Avcı ve ekibinin bu şartlar altında yapabileceklerinin en iyisinin bu olduğu değerlendirmesini yaptı. Yönetimin yaptığı toplantının ardından Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaplarından 'Bu Düzen Böyle Sürmeyecek' mesajlarının atılması da, yönetimin, hakem kararlarına verdiği tepkiyi ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk yarısında ve ikinci yarısında Vida'ya yapılan 2 hareketin yanı sıra N'Koudou'ya yapılan hareketin görselini paylaşan siyah-beyazlılar, bu pozisyonların penaltı olduğunu iddia ederek, hakem yönetimine tepki gösterdi.


Yönetim, Avcı'yla bir araya gelecek


Bugün yapılacak olan basın toplantısının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla görüşecek olan yöneticiler, devre arasında yapılması planlanan transferler üzerine konuşacak. Avcı'ya olan desteğini ifade eden yönetim, tecrübeli hocanın istediği transferler için elini taşın altına koyacak. İlk yarıda Adem Ljajic ve Diaby'nin performanslarından çok memnun kalmayan teknik ekip ve idareciler, devre arasında 1 forvet ve 1 orta saha transferi yapmak için kolları sıvayacak. - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2019 yılında Türkiye'de haberlere en çok konu olan sporcu belli oldu
Gary Medel, hocası Mihajlovic ile tartıştı! Beşiktaş'ta Roco, Rebocho ve Diaby'nin gönderilmesi gündeme geldi! Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı!

Son Dakika Haberleri
18:26 Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika Spor
18:24 Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
18:20 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı - Son Dakika Spor
18:16 Manchester City Geriden Gelerek Liverpool'u Deviriyor - Son Dakika Spor
18:16 Monaco'nun 2010'larda Attığı En İyi Goller - Son Dakika Spor
17:59 Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı! - Son Dakika Spor
17:40 Beşiktaş'ta Roco, Rebocho ve Diaby'nin gönderilmesi gündeme geldi! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:33:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]