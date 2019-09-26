Beşiktaş Yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü yönetim kurulu toplantısından olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. Başkan Fikret Orman'ın yeniden aday olması gündemde.



Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı almasının ardından yönetim kurulu bu sabah Beşiktaş Park'ta olağanüstü toplandı. Toplantıdan olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. Seçim 13 Ekim'de olacak. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim'de gerçekleşecek. Başkan Fikret Orman istifa etmezken, yeniden aday olması bekleniyor.



Seçime kadar olan süreçte değerlendirme yapacak olan Orman, kararını daha sonra açıklayacak. - İSTANBUL