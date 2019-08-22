Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti
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Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti

8 dakika önce

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti, System.String[]

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gören Orhan Ak'ın yönetime sunduğu istifa kabul edildi.
Orhan Ak'ın yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Orhan Ak'a Avusturya'ya gelişinde taraftarların tepkisi
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Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:45 Kaynak: DHA
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