Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti
2 saat önce
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:55 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gören Orhan Ak'ın yönetime sunduğu istifa kabul edildi.
Orhan Ak'ın yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurması bekleniyor.
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