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Beşiktaş yönetimi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Beşiktaş yönetimi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye adının yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. Çebi de Özdemir'e adının yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Nihat Özdemir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:31 Kaynak: DHA
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Beşiktaş Başkanı Çebi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti
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