Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi - Son Dakika Spor

Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi

11 dakika önce

Beşiktaş yönetimi, 3-2 biten BB Erzurumspor maçının ardından Vodafone Park'ta mini bir toplantı yaptı. Yöneticiler, "Hoca ile yolları ayıralım ve takım bulana kadar tazminatını ödeyelim" seçeneğinde hemfikir oldu.

Beşiktaş'ta Sivasspor mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında büyük darbe alınmasının ardından kupada Erzurumspor'a da elenilmesi faturanın Abdullah Avcı'ya kesilmesine yol açtı. Yönetimin Sivasspor maçının ardından Abdullah Avcı'yla masaya oturduğu ve "Yolları ayıralım" teklifinde bulunduğu, Avcı'nın ise "Hayır" cevabı verdiği öğrenildi.

AVCI'NIN SON ŞANSIYDI

Erzurumspor mağlubiyetinin ardından da yine benzer bir toplantı acil olarak bu kez yönetim kurulu üyeleri arasında Avcı'sız şekilde Vodafone Park'ta yapıldı. Bu maçı Avcı'ya verilen 'Son şans' olarak gören yönetim tecrübeli teknik adama bu kez de "Yolları ayıralım ve takım bulana kadar tazminatını ödeyelim" seçeneğini sunma kararı aldı. Yönetimin kısa süre içerisinde Avcı'ya bu teklifi sunacağı öğrenildi.

YILLIK 12 MİLYON LİRA KAZANIYOR

Beşiktaş'tan yıllık 12 milyon TL kazanan Abdullah Avcı'nın 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

(Fanatik)

Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi
Erzurumspor Kulübü, Abdullah Avcı, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:24 
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